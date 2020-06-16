مصر | سقوط عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش.

وتعود بداية الواقعة، قد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار فى المود المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، زتم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد 70 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي- 2 هاتف، محمول، بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (490.000) أربعمائة وتسعون ألف جنيه تقريبًا.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ترويجها والاتجار فيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.