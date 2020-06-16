مصر | ضبط 90 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 90 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن، لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، وتم ضبط 90 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر

بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص"، وبحوزته (سلاح أبيض )، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

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وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) وتم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار".

وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية).. وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام – تيك توك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص وصحبته طفل يرتدى ملابس وزى نساء، وتمثيل مشاهد تحتوى على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب.

وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية الشخص وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وتبين قيامه بإستغلال شقيقه الأصغر فى تمثيل ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه.

وأمكن ضبطه وبصحبته شقيقه المشار إليه، وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو ونشره على حسابه "على سبيل المزاح وبقصد تحقيق أكبر قدر من المشاهدة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.