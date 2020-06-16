مصر | في ضربة قاسمة.. الداخلية تضبط 15 تاجر مخدرات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في ضربة قاسمة.. الداخلية تضبط 15 تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتمكنت من ضبط 4 عاطلين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، في أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتي مركزي شرطة "القنطرة غرب، أبو صوير"، وبحوزتهم (36 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي – 4 هواتف محمول).

ونجحت الأجهزة، من ضبط 5 عاطلين مقيمين بمحافظة الدقهلية فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى "قسم شرطة ثان المنصورة، مركز شرطة شربين" حال استقلالهم 3 سيارت وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.800 كيلو جرام- 2000 قرص مخدر- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة).

وتمكنت الأجهزة، من ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة الشرقية) في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة، وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وأسفرت الحملة، في ضبط عاطلَين يقيمان بمحافظة القاهرة في كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة حلوان، حال إستقلالهم سيارة وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 200 جرام- طبنجة صوت و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة- ميزان).

وتمكنت الأجهزة، من ضبط (عاطلَين- يقيمان بمحافظة بورسعيد) في كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة المناخ وبحوزتهما (6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام - سلاح أبيض- مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة).

وتم استهداف أحد العناصر الإجرامية عاطل مقيم بمحافظة الإسكندرية أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، حيث فر هاربًا فور إستشعاره بالقوات تاركًا سيارة وبتفتيشها ضُبط بداخلها (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام)، "جار تكثيف الجهود لضبطه"

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

Advertisements

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.