مصر | الداخلية تضبط 10 أفدنة مزروعة بانجو في البحيرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تضبط 10 أفدنة مزروعة بانجو في البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 10 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر محافظة البحيرة، وذلك في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة)، بزراعة وترويج نبات القنب "مخدر البانجو" بصورة واسعة متخذان من إحدى المزارع الكائنة بدائرة قسم شرطة النوبارية بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وضبط أحدهما بالمزرعة المشار إليها، وتم ضبط (مزرعة لنبات القنب "البانجو" بلغت مساحتها 10 أفدنة تقريبًا- مبلغ مالي- سيارة- 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فىيالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية زراعتها وتصنيعها وتروجيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.