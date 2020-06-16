مصر | داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 4 أطنان دواجن فاسدة في عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 4 أطنان دواجن فاسدة في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مديرية أمن القاهرة، في ضبط أكثر من 4 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بدائرة قسم شرطة عين شمس قبل طرحها بالأسواق.

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة دواجن، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بإدارة الثلاجة بدون ترخيص وقيامه بشراء الدواجن النافقة من المزارع المختلفة "بثمن بخس" وتقطيعها وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (2،500 طن) أجزاء دواجن "معبأة داخل أطباق"، (1،100) طن هياكل دواجن "غير صالحة للإستهلاك الآدمى"، (500) كيلو جرام دواجن "معبأة داخل أطباق بدون بيانات"، كرتونة تحوى زجاجات خل "تُستخدم لإزالة الروائح الكريهة من الدواجن قبل تعبئتها"، (200) كيلو أكياس فارغة "مُعدة للتعبئة"، (2) ثلاجة تجميد، (2) مفرمة "لفرم أجزاء الدواجن"، ميزان، (6) برميل فارغ، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

Advertisements

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.