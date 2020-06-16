شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقية جامعة حلوان تصدر أول عدد إلكترونى من مجلتها علوم وفنون الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان أول عدد إلكترونى من مجلة "علوم وفنون الموسيقى ، The Journal of Music Science and Arts،وتعد المجلة أعرق مجلة علمية محكمة متخصصة في مجال الموسيقى فى الشرق الأوسط وقبلة الباحثين من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، تصدر المجلة ورقياً بشكل نصف سنوي منذ عام 1994. برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة د الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وهي مجلة معتمدة فى جمیع الجامعات والمؤسسات العربیة والإقلیمیة فى مجال الموسیقى، ومتفردة لکونها المجلة الوحیدة فى الوطن العربى المتخصصة فى مجال الموسیقى منذ نشأتها وحتى الآن، ويتم نشر الأبحاث فيها باللغتين العربیة و الإنجلیزیة ویجوز نشر الأبحاث بأیة لغة تقبلها هیئة التحریر.

واوضحت جامعة حلوان، أن الهیئة الاستشاریة للمجلة وهیئة تحریر المجلة تتکون من مجموعة منتقاة من الاساتذة والعلماء المتمیزین فى مجال الموسیقى بالإضافة إلى أساتذة متمیزین من جهات علمیة محلیة وعربیة ودولیة مرموقة.

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و یتم تحکیم البحوث من قبل اثنین من الأساتذة المتخصصین على الاقل أعضاء اللجان العلمیة الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات (لجان الأساتذة) أو من یناظرهم من جهات علمیة وأکادیمیة ممیزة من داخل وخارج مصر و یتم إختیارهم بسریة تامة ، يقوم المحکمین بتحکیم البحث تحکیم معمى دون معرفة هویة الباحث / الباحثین لضمان الشفافیة فى التحکیم، وتنشر فى أعداد ومجلدات مجمعة.

وتهدف المجلة إلى رفع مستوى البحث العلمي بالكلية محلياً وإقليميًا ودولياً في مجال الموسيقى، بجانب توفير فرص نشر مُحكم موسيقي باللغة العربية، وتفعيل دور الموسيقى والغناء التوعوي للإرتقاء بثقافة المجتمع والمساهمة في حل بعض القضايا المجتمعية الراهنة، كما تشجع المجلة نشر بعض الأبحاث باللغة الإنجليزية لطبيعة هذه الأبحاث، بالإضافة إلى نشر أبحاث تساعد على تحسين التحصيل الدراسي للطلاب من خلال الموسيقي، كما تهتم المجلة بالإصدارات والأعداد الخاصة التي تتبع مؤتمر الكلية الدوري، ونشر الثقافة الموسيقيةخاصةً العربية بكل معطياتها في المجتمع، و عرض محتوى علمي في مجال التخصص يمكن الإستفادة به في العملية التعليمية في الكليات والمعاهد المتخصصة، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الموسيقية العربية بموضوعات هامة وإشكاليات بحثية في مجال الموسيقي.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس ادارة المجلة الدكتور کرم ملاك ، رئيس التحرير الدكتورة شیرین عبد اللطیف أحمد بدر و يتكون فريق عمل المجلة من ، والدكتور ابراهيم يسرى، والدكتورة صابرين سمير، والدكتورة مروة الصياد، والدكتورة سهيلة عبد المعطى ، والدكتور عثمان عبد المعطى.