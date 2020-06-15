شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محافظ الدقهلية بعد تبرعه ببلازما المتعافين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تبرعه بالدم بعد تعافيه من فيروس كورونا واجب وطني وهو مفيد لتجديد خلايا الدم في الجسم.
وتابع المحافظ خلال تقرير مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن محافظة الدقهلية هي عاصمة الطب والإمكانات متوفرة على أعلى مستوى وإعلان أرقام الإصابات من اختصاص وزارة الصحة.
وناشد المحافظ المواطنين بالتبرع بالبلازما لإنقاذ حالات كثيرة تحتاج إلى التبرع متمنيا الشفاء لكل المصابين.
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اصابات
46,289
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تعافي
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