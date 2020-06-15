شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 14 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 14 قراراً بإزالة لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بمراكز حوش عيسى وإدكو وبدر ودمنهور على مساحة نحو 2558 مترًا مربعًا.

وأوضح «آمنة» أنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية وحرم المصارف على مساحة 670 مترًا في مركز إدكو، وتنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 1154 مترًا في مركز حوش عيسى، وتنفيذ قرارى إزالة في المهد لحالتين بناء مخالف في مدينة بدر وقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

وشدد «المحافظ» على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مهيبًا بالمواطنين عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف.