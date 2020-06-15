شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": نفحص شكوى النادى الأهلى غدًا..ونطبق الإجراءات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال شوقي رئيس لجنه الشكاوي بالمجلس الأعلي للاعلام، أن البيان الصادر من المجلس أمس حول مخالفات قناتي الاهلي والزمالك لم يتضمن اية عبارات أو ألفاظاً تشير الي تهديد المجلس بسحب ترخيص قناه الأهلي أو الزمالك، مشيرا الي أن بعض المواقع نسبت لبيان المجلس أنه هدد بسحب التراخيص.

وقال جمال شوقى فى تصريحات له ، إن المجلس يطبق الاجراءات القانونيه الموجوده في لائحه الجزاءات، مؤكدا أن اللجنه ستقوم غدا بفحص الشكوي التي تقدم بها النادي الاهلي اليوم، موضحا أنه في إطار ماالتزم به ممثلى الأهلي والزمالك من احترام المعايير الاعلاميه الصادره عن المجلس والالتزام بوقف التراشق واحترام حقوق المشاهدين،و أن بيان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام قد صدر امس في حدود الساعة السابعة والنصف مساء و لا علاقة للمجلس بأي فقرات تم اضافتها إلى البيان والتي لم تصدر عن المجلس.

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد من قبل أنه مَثُل اليوم بالمجلس ممثلي الناديين الأهلي والزمالك للتحقيق في جلستين استغرقتا قرابة خمس ساعات.

وأضاف المجلس في بيان له ، أنه قد تعهّد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتم تقديمه من محتوى، وقد أعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره، وقد تعهدا بالالتزام الفوري بوقف أى تجاوزات.

وفي ظل الأجواء الإيجابية التي سادت التحقيقات ، أعرب المجلس عن ثقته في التزام الطرفين بما تم التعهُّد به، وقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام كل منهما بإزالة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، والذي يحدده المجلس.