شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى العزل بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام، عن تعافى 3 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين منذ صدور قرار تحويل المستشفى إلى حجر صحى 14 متعافيًا تم خروجهم بعد التأكد من سلبية عيناتهم.

و شهدت صالة استقبال المستشفى حالة من الفرح والسعادة بين المتعافين، خلال إنهاء إجراءات خروجهم من المستشفى، بعد قضائهم فترات متباينة للعلاج من فيروس كورونا.

و قدم المتعافين، الشكر لإدارة المستشفى و الأطقم الطبية التى بذلت مجهودًا كبيرًا خلال فترة علاجهم، حتى تتحول نتائج عيناتهم إلى سلبية.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، إن اجمالى عدد الحالات التى خرجت من المستشفى منذ بدء استقبال الحالات فى الرابع من يونيو الحالى 14 متعافى، بعد التأكد من سلبية المسحات التى تم إجراؤها لهم، وإن المستشفى بكل كوادرها الطبية لا تتوانى عن خدمة المرضى حتى يتماثلوا للشفاء.