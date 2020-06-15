شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تصدر بيانًا بشأن مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش يوليو 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، تدبير المبالغ اللازمة لصرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش، وصرف مستحقات المحالين على المعاش في شهر يوليو 2018 خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبلغ إجمالي تلك المستحقات أكثر من 12 مليون جنيه.

وذكر بيان للهيئة الوطنية للإعلام، الاثنين، أن «تمويل صرف تلك المبالغ جاء من خلال بعض الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتدبير تلك المبالغ من تمويلها الذاتي دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها من وزارة المالية، وأن سبب تأخير صرف تلك المبالغ نتيجة ضآلة موارد الهيئة مقابل ما يتم صرفه على البنود الحتمية لانتظام سير العمل وعلي التغطيات الإخبارية والخدمات الإعلامية المؤاده لكافة مؤسسات الدولة بالاضافة إلى عدم وجود بند لصرف مكافأة نهاية الخدمة».

أضاف البيان: «تم سداد مستحقات للعاملين المحالين على المعاش على مدار أربع سنوات لم تكن مسددة، وهو مبلغ يفوق 250 مليون جنيه وكل ذلك في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام ولكن من واقع مسئوليتها تم سداد تلك المبالغ».

تابع: «وفي إطار السعي لإيجاد حلول لصرف باقي المستحقات حرصاً من الهيئة على مستحقات العاملين بالخدمة والمحالين للمعاش وفي ظل رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة وعدم تحميلها أعباء اضافية، تم التواصل مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والحضور جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية، حيث تم الايضاح أن ذلك يشكل ضرارا كبيراً للعاملين والمطالبة المتواصلة والمشروعة بزيادة التمويل الشهري للوطنية للاعلام وذلك لضألة مواردها، كما تم تسجيل اعتراض الهيئة على القيمة المدرجة لمقابل الخدمة العامة المؤاده لمختلف مؤسسات الدولة».

وختم البيان: «وفي ظل عدم دعم الموازنة اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام الإجراءات القانونية اللازمة بإشهار صندوق التأمين الاجتماعي للحفاظ على حقوق العاملين بها وتحت اشراف هيئة الرقابة المالية».

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