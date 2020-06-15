شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس «المؤتمر» بالغربية توزّع 35 ألف كمامة مجانًا على مواطني المحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت دعاء عريبي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة وأمين عام مجلس أمناء محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بتوزيع 35 ألف كمامة مجانًا على المواطنين بالمحافظة، كدفعة أولى، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

كما قامت بتوزيع علب عسل النحل على كبار السن من المحافظة. وقالت إن توزيع الكمامات على المواطنين يأتي في إطار مساعدة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابعت أنه يجب علينا جميعًا الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة وعلى رأسها ارتداء الكمامات منعًا لانتقال الفيروس بين المواطنين، وأشارت إلى أن المواطنين عليهم دور كبير في مواجهة الفيروس، وذلك من خلال مساعدة الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرارات.

وأكدت أنها على يقين من أن مصر ستعبر جائحة كورونا بالالتزام، داعية من الله أن يزيل هذه الغمة وينجي مصر والعالم أجمع منها.

مساعد رئيس حزب المؤتمر بالغربية توزّع 35 ألف كمامة مجانًا على المواطنين

مساعد رئيس حزب المؤتمر بالغربية توزّع 35 ألف كمامة مجانًا على المواطنين

مساعد رئيس حزب المؤتمر بالغربية توزّع 35 ألف كمامة مجانًا على المواطنين

مساعد رئيس حزب المؤتمر بالغربية توزّع 35 ألف كمامة مجانًا على المواطنين

مساعد رئيس حزب المؤتمر بالغربية توزّع 35 ألف كمامة مجانًا على المواطنين