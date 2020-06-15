شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء ياسر شعبان رئيسًا لمدينة الشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا بتعيين اللواء ياسر شعبان، رئيسا لمدينة الشلاتين. واللواء ياسر شعبان كان رئيسا لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر العام الماضي. وشهدت الأيام الماضية تعيين رؤساء جدد لمدينتي حلايب والقصير وحي شمال وجنوب الغردقة وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد للبحر الأحمر، ضمن حركة المحليات الأخيرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 46,289

تعافي 12,329

وفيات 1,672

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