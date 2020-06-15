شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ لبيع الكمامات بإيتاي البارود ووادى النطرون في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الوحدتان المحليتان لمركزى إيتاى البارود ووادى النطرون في محافظة البحيرة بفتح منافذ لبيع «الكمامات» بأسعار مخفضة لمواطنى المركزين. وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدنية إيتاى البارود برئاسة محمد كجك، رئيس المدينة، عن توفير «كمامات» وعبوات كحول لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل منافذ خصصتها الوحدة المحلية لذلك، ويبلغ سعر «الكمامة» 2 جنيه ويتم البيع بحد أقصى 5 «كمامات» كما يتم بيع الكحول عبوة سعة لتر بمبلع 40 جنيه. كما نوهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، عن فتح منفذين لبيع الكمامات الطبية بالوحدة بسعر التكلفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 46,289

تعافي 12,329

وفيات 1,672

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