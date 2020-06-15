شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في كندا يستعرض الجهود المصرية لتوفير الحماية للمرأة خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سفير مصر في كندا، أحمد أبوزيد، اليوم الإثنين، في اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا جولد، وسفيرة كندا للمرأة والسلم والأمن، جاكلين أونيل، ومساعدة نائب وزير خارجية كندا للشئون الأفريقية، إيزابيل بيرار، وعدد من سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في كندا، وذلك لاستعراض الجهود الدولية والأفريقية في مجال تمكين المرأة وتوفير الحماية لها خلال أزمة جائحة كورونا، فضلاً عن استعراض جهود الدول في تنفيذ خطط العمل الوطنية في مجال المرأة والسلم والأمن.

وفي تصريح للسفير المصري عقب الاجتماع، أشار إلى أنه حرص على استعراض الجهود الرائدة التي اضطلعت بها مصر مؤخراً على المستويين الوطني والدولي لتوفير الحماية للمرأة خلال جائحة كورونا، موضحاً أنه وعلى المستوى الوطني، أصدر المجلس القومي للمرأة مؤخراً «ورقة سياسات» بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، في ظل إجراءات مكافحة الجائحة، بالإضافة إلى الدور الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في إعداد خطة العمل الوطنية المصرية في مجال المرأة والسلم والأمن في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

وأضاف السفير أبوزيد، أنه أحاط الجانب الكندي بمشروع القرار الذي طرحته مصر بالتعاون مع عدد من الدول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «تعزيز الاستجابة السريعة على المستويين الوطني والدولي لتداعيات فيروس كورونا على المرأة والطفل»، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تقوم به مصر لتوصيل صوت الفئات المستضعفة في إفريقيا والعالم النامي إلى الدول والمنظمات المانحة – ومن ضمنها كندا – لتمكينها من مواجهة الأثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية لهذا التحدي غير المسبوق الذي يهدد العالم بأكمله، والذي تتضاعف أثاره على تلك الفئات على وجه الخصوص.