شكرا لقرائتكم خبر عن «إنجاز 171 سريرًا في 15 يومًا» .. تفاصيل إنشاء أول مستشفى ميداني لعلاج كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء لأول مستشفى ميداني في مصر مؤكدًا أنها على قطعة أرض خلف الجامعة تبلغ مساحتها 4500 متر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفكرة جاءت لتلبية أي احتياج، وبدأ العمل فيها بداية يونيو وتم إنجازها في 15 يومًا، تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مع مساهمات من صندوق تحيا مصر وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن التكلفة المبدئية بلغت 33 مليون جنية منهم 27 مليون من الجامعة مع دعم من البنك المركزي مع مساهمة شركات تبرعت بالأسرة والأثاث الطبي.

وأشار إلى أن سعة المستشفى 171 سرير منهم 11 سرير رعاية مركزة والهدف من المستشفى استقبال حالات كورونا المتوسطة والتي لا تحتاج عناية مركزة، مؤكدا أن المستشفى ستكون جاهزة لاستقبال المرضى بداية من بعد غد الخميس.

وأكد رئيس الجامعة أن الجميع جاهز لامتحانات الفرق النهائية ولا توجد أي مشكلة في الاستعداد لها.

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