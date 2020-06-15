شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان «صحة شمال سيناء» حول إجراءات كورونا: أسباب مادية وراء عدم ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء الاستبيان الخاص بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتقييم عمليات التوعية المقدمة في هذا المجال.

وكلف الدكتور حاسم حمدى، مدير إدارة التثقيف والاعلام الصحى، فريقا من الإدارة لاستكمال الاستبيان التقييمي للإجراءات الوقائية، وتقييم المعلومات المقدمة من خلال حملات التوعية الإرشادية لتوعية المواطنين بضرورة اتباع كافة الاجراءات.

وأفاد فتحى عثمان، مسؤول التثقيف بمديرية الصحة، أن الاستبيان يهدف إلى معرفة مدى اقتناع المواطنين بالرسائل الصحية ورسائل التوعية للتصدى للفيروس، وكذا أهم الاحتياجات اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية من وجة نظرهم، ومعرفة أسباب عدم تنفيذها.

وجاء في ملاحظات الاستبيان أن عدم ارتداء الكمامات يعود لأسباب مادية، مع مطالب بتوفير كمامات مجانية لتوزيعها عليهم وتشجيع الجميع على ارتداء الكمامات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتوفير كمامات مجانية وتوزيعها على المواطنين.

من جهتها، أشارت فاتن صبرى، أخصائى الاعلام بمديرية الصحة، إلى مشاركة المجتمع المدنى في توفير الكمامات وتوعية المواطنين بطرق الوقاية وكيفية انتقال العدوى، مؤكدة أن التصدي للفيروس واجب على الجميع، بالمساهمة في توفير الكمامات وتوزيعها بالمجان على الأسر الفقيرة.

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