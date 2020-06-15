شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية للتوزيع» تشيد بدور «الوطنية للصحافة» في إدارة أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الشركة القومية للتوزيع ولجنة إدارة الأزمة واللجان النقابية وجميع العاملين بها بجهود الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بالجهود المبذولة والاهتمام الشديد بصحة وسلامة العاملين بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لشركة التوزيع، الاثنين: «نشيد بجهود الهيئة ورئيسها بداية من تشكيل لجان الأزمة ومتابعة لحظية لحالات الاشتباه والإصابة بين العاملين بفيروس كورونا وتوقيع بروتوكولات طبية مع مستشفيات ومراكز طبية لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية، وكذلك تقديم دعم عاجل بمبلغ 100 الف جنيه لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من وزارة الانتاج الحربى، وكذلك الحرص الشديد على المتابعة اليومية والتواصل الدائم مع رؤساء المؤسسات الصحفية والاهتمام بتوفير العلاج ومواد التعقيم والتطهير».

وأكدت الشركة «استمرارها في اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من تعقيم وتبخير وتطهير والتشديد على العاملين في ارتداء الكمامات والتباعد في أماكن العمل وتقليل العدد واستخدام الكواشف على البوابات وتقديم تقرير يومى للهيئة عن مستجدات الاصابة والاشتباة والمخالط بين العاملين»، مشيدة بـ«حرص واهتمام الهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها كرم جبر، مما كان له الأثر في بعث روح الإطمئنان ورفع الروح المعنوية للعاملين بالشركة».