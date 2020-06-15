شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف تنهي استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة أنهت استعدادها لإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام المقرر انطلاقها 21 يونيةو الجاري، فيما يتعلق باستلام المستلزمات الوقائية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، وتركيب بوابات التعقيم، والتجهيزات الأخرى الخاصة باللجان البالغ عددها 52 لجنة بجانب 8 احتياطي، بواقع 14 طالب في كل لجنة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين المقرر تأديتهم الامتحانات قرابة 20 ألف طالب وطالبة على مدار 9 أيام امتحانات في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 21 يوليو المقبل، وسط إجراءات صحية مكثفة، حيث تم استلام كواشف الحرارة بواقع 3 كواشف لكل لجنة، و103 ألف كمامة، و34 ألف واقي وجه (face sheld )، و34 ألف و500 جوانتي، و180 ألف واقيات أحذية، والتي سيتم توزيعها على الإدارات التعلمية بداية من غد، كذلك الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بكل اللجان، وتعقيم اللجان وغلقها، ليتم تعقيم من قبل لجنة وزارية لكل اللجان، ولايتم فتحها إلا أول أيام الامتحانات.

من جهتها، قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن المديرية بالتعاون مع المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية حيث ستجرى الامتحانات في 9 أيام فقط على مدار شهر، وتم الاستعداد لها بشكل تام للحفاظ على أبنائنا الطلاب.

وطالبت وكيل وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بمساعدتهم في توفير أجواء الهدوء والراحة النفسية طوال فترة الامتحانات، للحصول على التفوق وأعلى الدرجات، لافتة إلى أنه منذ أن تم إتاحة خيار تأجيل الامتحان للعام القادم لمن يرغب في ذلك من الطلاب، حسب قواعد وتعليمات الوزارة، حيث لم يتقدم سوى 5 طلاب فقط من أبناء بني سويف.