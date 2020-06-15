شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينفي التهديد بغلق قناتي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البيان الصادر من المجلس حول مخالفات قناتي الأهلي والزمالك، الأحد، لم يتضمن أية عبارات أو ألفاظ تشير إلى تهديد المجلس بسحب تراخيص القناتين.

وأضاف «شوقي» أن بعض المواقع نسبت لبيان المجلس أنه هدد بسحب التراخيص، مشيرا إلى أن المجلس يطبق الإجراءات القانونية الموجودة في لائحة الجزاءات، وستقوم اللجنة بفحص الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي، الثلاثاء.