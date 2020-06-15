شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يشدد على الانتهاء من أعمال تطوير «صدر الزقازيق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالدور الثالث من مستشفى الأمراض الصدرية في الزقازيق.

جاء ذلك خلال زيارته، مساء الاثنين، للمستشفى لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من التزام الفريق الطبي بارتداء كافة الواقيات الشخصية، ومعايير وسياسات مكافحة العدوي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وشدد وكيل الوزارة على مقاول المشروع الانتهاء من التشطيبات النهائية للجناح الطبي الثاني، وباقي الأقسام الطبية والغرف الموجودة بالدور الثالث، لدخولها الخدمة الطبية، واستقبالها المرضي خلال أيام، لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأوضح «مسعود» أن الأقسام الطبية بالدور الثالث تسع لعدد 46 سرير، منها 8 أسرة للعزل، وبلغت التكلفة التقديرية للانشاءات 3.7 مليون جنيه، تم تخصيصها من ميزانية مديرية الشؤون الصحية، بجانب دعم المجتمع المدني بعدد 46 سريرا لمواجهة جائحة كورونا.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي صدر الزقازيق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي صدر الزقازيق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي صدر الزقازيق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي صدر الزقازيق