- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يشدد على الانتهاء من أعمال تطوير «صدر الزقازيق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالدور الثالث من مستشفى الأمراض الصدرية في الزقازيق.
جاء ذلك خلال زيارته، مساء الاثنين، للمستشفى لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من التزام الفريق الطبي بارتداء كافة الواقيات الشخصية، ومعايير وسياسات مكافحة العدوي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة أثناء التعامل مع الحالات المرضية.
وشدد وكيل الوزارة على مقاول المشروع الانتهاء من التشطيبات النهائية للجناح الطبي الثاني، وباقي الأقسام الطبية والغرف الموجودة بالدور الثالث، لدخولها الخدمة الطبية، واستقبالها المرضي خلال أيام، لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأوضح «مسعود» أن الأقسام الطبية بالدور الثالث تسع لعدد 46 سرير، منها 8 أسرة للعزل، وبلغت التكلفة التقديرية للانشاءات 3.7 مليون جنيه، تم تخصيصها من ميزانية مديرية الشؤون الصحية، بجانب دعم المجتمع المدني بعدد 46 سريرا لمواجهة جائحة كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
46,289
-
تعافي
12,329
-
وفيات
1,672
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل «صحة الشرقية» يشدد على الانتهاء من أعمال تطوير «صدر الزقازيق» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.