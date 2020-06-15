شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية كورونا.. البابا يعزى في وفاة كاهن كنيسة العذراء والقديس كيرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنيح القس بيشوي عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة الزرائب بعزبة النخل الإثنين عن عمر جاوز الـ٥١ عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ١٣ سنة. حيث ولد يوم ٨ يونيو ١٩٦٩ وسيم كاهنًا يوم ٩ مايو ٢٠٠٧.

كان الأب المتنيح أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاج مكثف، إلا أن حالته تدهورت وفاضت روحه اليوم.

وارسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة برقية عزاء لمجمع كهنة عزبة النخل في نياحة القس بيشوي عياد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.