شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء مشرفة التمريض بـ«عزل قها» من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى قها لعزل مرضى كورونا في القليوبية شفاء مشرفة التمريض بالمستشفى من فيروس كورونا بعد التأكد من سلبية المسحات الخاصة بها مرتين، ليرتفع عدد المتعافين إلى 266 حالة منذ بدء جائحة كورونا.
وهنأ بيان للمستشفى، الاثنين، صفاء صفوت، مشرفة التمريض ومسؤولة الجودة بالمستشفي، مؤكدًا أنها «نموذج وقدوة للجميع في عملها، وعندما أصيبت كانت راضية ولم تتذمر بل نشرت الروح الإيجابية وطمأنت الجميع».
وقال أحمد حسونة، المدير الإداري للمستشفي، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 266 حالة، غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وتحويل المستشفى إلى عزل مصابي الفيروس.
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الوضع في مصر
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اصابات
46,289
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تعافي
12,329
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وفيات
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