"ذبيح نزلة السمان ومحاكمة حنين حسام ومودة الأدهم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"25 سيدة وطفلا حدثا".. سقوط "عصابة التسول" بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 11 سيدة، حال استغلالهن مجموعة من الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

التحريات تكشف ملابسات غرق شاب في نهر النيل بالعياط

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات غرق شاب في نهر النيل بمركز العياط، الاثنين.

جهود البحث توصلت إلى أن الشاب نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو، ولقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار بعيدا حتى تم انتشال الجثة.

جريمة "طيارة ورق".. القبض على والد المتهم بذبح خيالا في الهرم

ألقت قوات الشرطة القبض على والد شاب متهم بقتل "خيَّال" بمنطقة نزلة السمان في الهرم.

ضبط تمثالين بحوزة شخصين ينقبان عن الآثار في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهما وآخرين بالتنقيب عن الآثار خلسة.

النيابة تخاطب الطب الشرعي لإفادتها بنتائج تشريح جثة عامل قتل في الوراق

خاطبت النيابة العامة فى شمال الجيزة، الطب الشرعي لإفادتها بنتائج تشريح جثة عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة الوراق، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التي أودت بحياته.

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خنق زوجته ثم انتحر.. النيابة تحقق في مقتل سيدة بالنزهة

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة قيام حارس عقار بقتل زوجته والانتحار بالقفز من الطابق التاسع لأحد العقارات بالنزهة الجديدة. وصرحت النيابة بتشريح جثتي المتوفى وزوجته القتيلة، لبيان أسباب الحادث وملابساته.

تجديد حبس نقاش شرع في قتل خاله بسبب الميراث بالحوامدية

جددت نيابة جنوب الجيزة حبس نقاش متهم بالشروع في قتل خاله بسبب خلاف على الميراث في منطقة الحوامدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

"الناس مبهدلين الدنيا على تيك توك".. مودة الأدهم ترد على 3 أسئلة أمام المحكمة

وجه قاضي محاكمة مودة الأدهم 3 أسئلة للمتهمة خلال جلسة اليوم الاثنين، تتعلق بالتهم المنسوبة لها.

"خناقة زوجات".. النيابة العامة تأمر بحبس مواطن وشقيقته بتهمة قتل جارهما في حدائق القبة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم وشقيقته؛ لاتهام الأول بقتل المجني عليه "جميل ناصف" عمدًا بسلاح أبيض (سكين)، واشتراك الثانية معه في ارتكاب الجريمة.

محامي مودة الأدهم: محضر يثبت ابتزاز موكلتي بعد سرقة هاتفها

بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين.

تأجيل محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين لجلسة 29 يونيو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين لجلسة 29 يونيو المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.

"ذبيح في نص الشارع".. كيف تسببت طيارة ورق في جريمة هزت نزلة السمّان؟

مساء الجمعة الماضي، ارتفعت أصوات الماشية داخل منزل اتخذه "أسامة" مقرا لمشروع تسمين العجول، فتوجه لمعرفة السبب. فوجئ صاحب المشروع بشاب يدعى "حسن" أعلى سطح المنزل ممسكا بطائرة ورقية ليطالبه بالنزول وعدم معاودة الكرة.