"25 سيدة وطفلا حدثا".. سقوط "عصابة التسول" بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 11 سيدة، حال استغلالهن مجموعة من الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة. وقد بلغ إجمالي عدد الأطفال الأحداث نحو (14 حدثا – "فى مراحل عمرية مختلفة") - أنجال المتهمات. Advertisements وأفاد الأطفال الأحداث قيام أمهاتهم بدفعهم لأعمال التسول وبيع السلع التافهة لإستجداء المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم. وعثر بحوزة المتهمات على (مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة) من متحصلات نشاطهم في أعمال التسول، واعترفن بنشاطهن الإجرامي في استغلال أنجالهن في أعمال التسول للاستفادة منهم مادياً. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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