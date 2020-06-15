انتشال جثة غريق بنهر النيل في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتشلت قوات الإنقاذ النهري، الاثنين، جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل في مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة. تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم العياط، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بغرق شاب بنهر النيل بنطاق دائرة القسم. التحريات الأولية أشارت إلى مصرع "إسلام محمد" مقيم قرية ميت القائد، غرقا بنهر النيل. ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لتمشيط مجرى نهر النيل في المنطقة التي شهدت الواقعة. وكُللت جهود رجال الإنقاذ بانتشال جثة الغريق، ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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