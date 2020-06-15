ضبط تمثالين بحوزة شخصين ينقبان عن الآثار في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهما وآخرين بالتنقيب عن الآثار خلسة. تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهمين قاموا بالحفر داخل منزل بمدينة السادات بالمنوفية؛ بهدف ترويج تماثيل بقصد النصب والاحتيال بإيهام الغير بأن التماثيل أثرية لبيعها بثمن مرتفع. عقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القب ضبط على المتهمين بحوزتهما تمثالين يُشتبه فى أثريتهما. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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