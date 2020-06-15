رئيس "شكاوى الأعلى للإعلام": المجلس لم يهدد بسحب ترخيص قناتي الأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكد جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للإعلام، أن البيان الصادر من المجلس أمس، حول مخالفات قناتي الأهلي والزمالك لم يتضمن أي عبارات أو ألفاظ تشير إلى تهديد المجلس بسحب ترخيص قناتي الأهلي أو الزمالك.

وأشار في تصريحات اليوم، إلى أن بعض المواقع نسبت لبيان المجلس أنه هدد بسحب التراخيص.

وقال رئيس لجنة الشكاوي، إن المجلس يطبق الإجراءات القانونية الموجودة في لائحة الجزاءات، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم غدا بفحص الشكوي التي تقدم بها النادي الأهلي اليوم.

Advertisements

وتابع، أن ذلك يأتي في إطار ما التزم به ممثلو الأهلي والزمالك من احترام المعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والالتزام بوقف التراشق واحترام حقوق المشاهدين.

وشدد جمال شوقي على أن بيان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام قد صدر أمس في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، ولا علاقة للمجلس بأي فقرات تم إضافتها إلى البيان والتي لم تصدر عن المجلس.

اقرأ أيضا:

"الأعلى للإعلام" يلزم ممثلي الأهلي والزمالك بإزالة المحتوى المخالف من القناتين