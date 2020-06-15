أخبار مصر | الصحة تكشف حجم المخزون الاستراتيجي للدم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة تكشف حجم المخزون الاستراتيجي للدم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، انه من بدء ظهور جائحة الكورونا مخزون الدم أمن، ومع اشتداد الحالات وزيادتها بدأ بنك الدم زيادة المخزون الأستراتيجي الخاص به.

وأضاف خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدرنا نعدي فترة شهر رمضان من غير أي ازمات، مشيرا أن مصر من البلاد القليلة على مستوى العالم التي لا تعاني من خدمات نقل الدم حتى خلال الشهور الماضية، وفي طريقنا لتخزين مخزون استراتيجي للتأمين خلال الفترة القادمة.

وناشد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، المواطنين للتبرع بالدم خلال المراكز الخاصة بخدمات نقل الدم القومية، لضمان وصول الدم لمستحقيه، مشيرا ان خدمات الدم القومية تقدم خدماتها لمرضى انيميا البحر المتوسط ومرضى الهيموفيليا، بصورة مجانية كاملة، كما توفر احتياجات المستشفيات الحكومية من الدم مجانا.

وأشار "سراج الدين"، ان التجارب الأكلينيكية لسحب بلازما المتعافين وحقنها للمرضى تقدم ايضا لجميع الحالات بصورة مجانية.

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