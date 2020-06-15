أخبار مصر | 'القومية للتوزيع' تشيد بجهود 'الوطنية للصحافة' في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 'القومية للتوزيع' تشيد بجهود 'الوطنية للصحافة' في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الشركة القومية للتوزيع، ولجنة إدارة الأزمة، واللجان النقابية، وجميع العاملين بها، بجهود الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالجهود المبذولة، والاهتمام بصحة وسلامة العاملين، وذلك بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بداية من تشكيل لجان الأزمة، ومتابعة لحظية لحالات الاشتباه والإصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وتوقيع بروتوكولات طبية مع مستشفيات ومراكز طبية لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية، وكذلك تقديم دعم عاجل بمبلغ مائة ألف جنيه لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من وزارة الإنتاج الحربي.

وثمنت الشركة في بيان لها، الحرص على المتابعة اليومية، والتواصل الدائم مع رؤساء المؤسسات الصحفية، والاهتمام بتوفير العلاج ومواد التعقيم والتطهير.

وأكدت المؤسسة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية،من تعقيم وتبخير وتطهير، والتشديد على العاملين في ارتداء الكمامات، والتباعد في أماكن العمل، وتقليل العدد، واستخدام الكواشف على البوابات، وتقديم تقرير يومب للهيئة عن مستجدات الإصابة والاشتباة والمخالط بين العاملين.

وأوضحت الشركة القومية للتوزيع، أنها تثمن وتقدر حرص واهتمام الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيسها الكاتب الصحفي كرم جبر، مما كان له الأثر في بعث روح الإطمئنان ورفع الروح المعنوية للعاملين بالشركة.