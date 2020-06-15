مصر | ضبط اثنين حاولا النصب على المواطنين بتماثيل مزيفة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية لقيامهما وآخرين بالحفر داخل منزل كائن بمدينة السادات بالمنوفية، بهدف ترويج تماثيل بقصد النصب والإحتيال بإيهام الغير بأن التماثيل أثرية لبيعها بثمن مرتفع.

وبإجراء التحريات اللازمة، ضبط بحوزتهم عدد "2" تمثال يشتبه فى أثريتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقين بسوهاج لقيامهما بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.

فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من بعض المواطنين (مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم.

Advertisements

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام شخصين (مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه مدرس - مقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٢٨ قطعة سلاح نارى، ٩٦ قضية مخدرات وتنفيذ ٤٠٣٥ حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٢٨ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٢٦ متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٧) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (٣) طبنجة، (١٥) فرد محلى، (٦٩) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٥٢) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٤٠٣٢٥) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (١٣١) حكم جناية، (١١١١٠) حكم حبس جزئى، (٢٠٥٠) حبس مستأنف، (٢١٨٨) حكم غرامة، (٥٨٤٦) حكم مخالفة.