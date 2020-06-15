مصر | القبض على منظم "ماراثون الإسكندرية"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على منظم "ماراثون الإسكندرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من القبض على منظم مارثون بالإسكندرية وتعريض حياة المواطنين للخطر مخالفا لقرار مجلس الوزراء
بداية الواقعة، عندما تداول أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرًا بعنوان "جريمة ضد الطفولة بالثغر" يتضمن تعريض حياة عشرات الأطفال لخطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال إشراكهم فى ماراثون بالإسكندرية نظمته إحدى الجهات غير الرسمية.
حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية منظم الماراثون المشار إليه وضبطه (حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وتبين سابقة تنظيمه ماراثون بدائرة قسم شرطة أول الرمل حضره حوالى 40 شخص نظير مبلغ مالى، بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقين بسوهاج لقيامهما بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.
فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من بعض المواطنين (مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام شخصين (مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه مدرس - مقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.