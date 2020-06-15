مصر | القبض على منظم "ماراثون الإسكندرية"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على منظم "ماراثون الإسكندرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من القبض على منظم مارثون بالإسكندرية وتعريض حياة المواطنين للخطر مخالفا لقرار مجلس الوزراء

بداية الواقعة، عندما تداول أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرًا بعنوان "جريمة ضد الطفولة بالثغر" يتضمن تعريض حياة عشرات الأطفال لخطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال إشراكهم فى ماراثون بالإسكندرية نظمته إحدى الجهات غير الرسمية.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية منظم الماراثون المشار إليه وضبطه (حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وتبين سابقة تنظيمه ماراثون بدائرة قسم شرطة أول الرمل حضره حوالى 40 شخص نظير مبلغ مالى، بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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