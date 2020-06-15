مصر | ضبط موظف سابق بتهمة تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بأحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية "سابقًا وحاليًا بالمعاش"، لقيامه بالتواطؤ مع صاحب شركة تجارية والإستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة وضمها إلى قطعة أرض يمتلكها صاحب الشركة.

حيث قام بإتمام إجراءات ملف الرخصة والمعاينة للأرض، وكذا صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، وإثبات أن كامل الأرض أملاك خاصة على خلاف الحقيقة والتوقيع على نموذج الترخيص رغم علمه بأن الموقع أملاك دولة، مما مكن الثانى من إستخراج رخصة بناء، وقيامه ببناء برج سكنى (12) دور، وتربحه من بيع الوحدات.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى جمع كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

خالفوا قرار الحظر.. ضبط القائمين على إدارة ٣ مقاهي

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم عدد (25) نرجيلة.

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جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.