شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» توزع بوسترات توعية ضد الوباء في المصالح الحكومية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نقابة الصيادلة بشمال سيناء حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد والاستعمال الخاطئ للأدوية، تحت شعار «احمي نفسك»، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، في بيان، الاثنين، أن النقابة قامت بتوزيع عدد من البوسترات التوعوية على مختلف المصالح الحكومية التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، للتعريف بالأدوية وأضرار الإفراط في استخدامها وأهمية تناول الفيتامينات.

وأضاف نقيب الصيادلة أن الاستخدام المفرط في بعض الأدوية والتي يتم تداولها عبر صفحات التواصل بدون الرجوع إلى مصدر الدواء والمعرفة بأضراره يضر بمن يتناوله دون الرجوع إلى طبيب مختص، حيث يجب استشارة الصيدلي وهو من يقوم بتوجيه الشخص إلى الطبيب المختص والذي بصفته سيقوم بتقديم المعلومة الدوائية والعلاجية الصحية.

وأشار الدكتور معتز شاكر بدوي، الأمين العام المساعد للنقابة إلى أنه ينصح باستخدام الخضروات والفواكه التي تتوافر بها الفيتامينات الطبيعية حيث أنها لا يوجد لها أضرار جانبيه، مؤكدًا عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والأسبرين والهيدروكسي كلوروكين، حيث أن لهم أضرارًا جانبية سيئة.

ولفت إلى قيام النقابة بطبع منشور ذكر كل هذه المعلومات وتضمن نصائح عامه يجب اتباعها عند تناول الفيتامينات وتوزيعها على المصالح الحكومية التي لها اتصال مباشر بالمواطنين.

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