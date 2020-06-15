شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء نائب مدير مستشفى بنها النموذجي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إدارة مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي، الاثنين، تماثل الدكتور محمد السيد شيح، استشاري القلب ونائب مدير المستشفى، للشفاء من فيروس كورونا المستجد. وذكر بيان لإدارة المستشفى: «تتقدم إدارة مستشفى بنها النموذجي بخالص التهنئة بمناسبة شفاء بطل من أبطالها الدكتور محمد السيد شيح، استشاري القلب ونائب مدير المستشفى، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، حيث تماثل للشفاء بفضل الله». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 44,598

تعافي 11,931

وفيات 1,575

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