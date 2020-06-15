شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: استرداد 72 ألف متر من أراضي الدولة.. وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن.

في هذا السياق، قال د. طارق رحمي محافظ الغربية، إن إجمالي إزالة التعديات بلغ 1236 حالة تعدٍ متنوعة سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم.

أوضح محافظ الغربية، ان الحملات المكبرة أسفرت عن استرداد 60 ألف متر مباني حصيلة إزالة 464 مخالفة بناء بعدد من المناطق بالمحافظة، واسترداد 12 ألف و56 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 234 حالة تعدٍ، كما تم إزالة 538 حالة تعدٍ على أراضي زراعية على مساحة 26 فدان و6 قيراط و10 سهم>

وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة على مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، والتصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.