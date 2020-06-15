شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في الشارع: يسأل مواطنات عن أحوالهن.. ويتفقد مصاب.. ويوصي بالكمامات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عددًا من المشاريع القومية الجارية، تتمثل في عدد من الكباري والمحاور التي تحد من التكدس المروري بمنطقة شمال شرق القاهرة، وخلال تفقده اطمأن الرئيس على صحة مواطن بعد تعرضه لحادث على الطريق.

وقال السيسي للمواطن: «أنت كويس ورجليك الاتنين كويسين»، وطمأنه المواطن على صحته، وسأله الرئيس: «فين الخوذ يابني؟.. ع العموم حمد لله على السلامة».

وكان الرئيس السيسي تفقد المشروعات القومية في الشهر الأخير أكثر من مرة، حيث تفقد الجمعة الماضية مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل، كما قام الرئيس أيضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

والتقى حينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة، حيث قال لهم الرئيس: «طمننونى عليكم»، فردوا: «الحمد لله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. إحنا واثقين في حضرتك»، فرد الرئيس السيسى، قائلا: «واثقين في الله.. الظرف دا هينتهى ودعواتكم الطيبة»، فقالت المواطنات: «إحنا معاك ياريس وإن شاء الله ربنا هيرفع الوباء وهيخليك لينا.. إحنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة.. يعينك يارب ويعينك علينا».

وتفقد قبل أسبوعين الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

وحرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما وجه الرئيس بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، مشيداً في هذا الصدد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت.

وقبل شهرين عنّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤول عن العمال في عدد من مواقع المشروعات الإنشائية، بسبب عدم الحرص على تزويد العمال بالكمامات في ظل كورونا.

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وقال السيسي: «بسألك رد عليا، أنا بقول كلام مبينفذش ولا إيه؟ هي الناس دي يوميتها كام، ولما يقعد في بيتها هيصرف منين، مين المدني المسؤول عن الكلام ده؟ أنا لو جيت بكرة في أي موقع للمقاولين وملقتش الناس لابسة كمامات هتبقى مشكلة كبيرة».