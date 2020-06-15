شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تعلن شفاء 12 حالة جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن ١٢ حالة إصابة بفيروس كورونا تعافت وتم شفاؤها وخروجها من مستشفيات العزل بالمحافظة، بعد تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية، فيما جرى السماح بخروجهم من المستشفى ليرتفع عدد حالات التعافي والشفاء إلى ٤٦ حالة منذ بداية تخصيص مستشفيات البحر الأحمر كمستشفيات للعزل ووجه مرعي الشكر للطاقم الطبي والإداري والتمريض المبذول من مستشفى العزل بالغردقة.

وأوضح مرعي أنه تم تخصيص ٦ مستشفيات بالبحر الأحمر للكشف على حالات الاشتباه من مصابي مرضى كورونا وهي الغردقة العام ورأس غارب والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وذلك طبقا لقرار وزارة الصحة ضمن ٣٢١ مستشفى على مستوى الجمهورية.