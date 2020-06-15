«المصري اليوم» تنشر توصيات «صناعة النواب» بشأن «الخطة» و«الموازنة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنشر «المصري اليوم» توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون «الخطة» و«الموازنة» العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 بشأن قطاعات الصناعة والثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء. الخطة by Bassam Mharan on Scribd الموازنة by Bassam Mharan on Scribd Advertisements الوضع في مصر

اصابات 44,598

تعافي 11,931

وفيات 1,575

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