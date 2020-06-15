شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: إنشاء محطتي محولات بالقاهرة بقيمة 600 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الإثنين، عقد إنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2 التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة، وذلك لزيادة القدرة الكهربائية وتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة شرق القاهرة.

وقالت «مشالي» في تصريحات صحفية أن توقيع العقد يأتي بعد توقيع شركة نقل الكهرباء عقد إنشاء محطة محولات جرزا بتكلفة إجمالية 295 مليون جنيه اليومين الماضيين لضمان استقرار التغذية الكهربائية لكافة مناطق القاهرة بأفضل صورة ممكنة، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 303 مليون جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد، لافتة إلى أن ربط المحطة يتم على جهد 220 كيلو فولت من خلال فتح الخط الهوائى بدر / القاهرة الجديدة ومده ليصبح بدر/ مدينتى، القاهرة الجديدة / مدينتى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 4،5 مليون جنيه.

كما يتم الربط أيضاً على جهد 66 ك.ف من خلال فتح كابل الشروق / مدينتى، بدر / مدينتى، قطاع 630 مم2 بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليون جنيه.