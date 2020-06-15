شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد تشغيل معدات التدخل السريع الجديدة في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، التشغيل التجريبى لمعدات وحدة التدخل السريع الجديدة بمدينة شبين الكوم، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

رافق المحافظ خلال تفقد المعدات، الاثنين، محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة.

وشهد المحافظ تشغيل المعدات المكنسية، مؤكداً ضرورة تدريب السائقين وتعريفهم بكيفية إستخدام تلك المعدات، مشدداً على عمل الصيانة الدورية اللازمة للمعدات للحفاظ عليها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه وكذا تعظيم الموارد لصالح التنمية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى.

وأعلن محافظ المنوفية في وقت سابق إنشاء وحدة تدخل سريع جديدة للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة كمرحلة أولى تضم 2 سيارة حمولة 70 طن وعدد 3 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف، وعدد 3 معدات مكنسية للإرتقاء وتحسين الخدمات المقدمة، مشيراً إلى رصد مبلغ 30 مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم في المرحلة الثانية وذلك للتدخل الفورى والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.

وأكد المحافظ أن قطاع منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال إستخدام معدات الوحدة والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.

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