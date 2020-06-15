شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الأول.. 600 معلم يعتذرون عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت لجنة مدرسة نبوية موسى الإعدادية النموذجية في الإسكندرية والمخصصة كمقر لتلقى طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمقرر إجراؤها 21 يونيو الجاري، ٦٠٠ طلبًا في أول أيام تلقي الطلبات والتي تستمر 3 أيام .

وحددت وزارة التربية مجموعة من الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة للمعتذرين تشمل 10 أسباب هي قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية وأجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك) والعمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية) ونسبة عجز 5% ووجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد) ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد) ووفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

كما شملت الشروط أن يكون الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل) وندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط) والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.