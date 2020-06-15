شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على قرض بـ50 مليون دولار من «الأوروبي» لـ«السويس للتصنيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية يهدف الاتفاق إلى مساعدة جمهورية مصر العربية على تحسين أداء قطاع النفط والغاز وتعزيز كفاءة الطاقة في مصر وذلك من خلال الدفع باستثمارات لدعم كفاءة مصفاة البترول التي تديرها شركة السويس لتصنيع البترول (المستفيد).

ويعد هذا المشروع، استكمالاً للمشروع الذي سبق تمويله من البنك بموجب اتفاق القرض الموقع بتاريخ 22 مايو 2018 بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والذي صدر بشأنه القرار الجمهورية رقم 323 لسنة 2018 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 22 نوفمبر 2018.

ويتكون المشروع من وحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفلت بما في ذلك المرافق، تكاليف الإجراءات اللازمة لوحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفل. واستعرض التقرير ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للاتفاقية عن أبرز الشروط المالية للقرض، حيث تستمر مدة القرض 13.5 عاما متضمنة فترة سماح 3 سنوات، يُسدد على 21 قسط نصف سنوي متساوي، ويخضع القرض لمعدل فائدة متغير ويحق للمقترض أن يختار دفع الفائدة بسعر ثابت على جزء من القرض (وفقا للشروط العامة الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية / ديسمبر 2012)، ويقدر معدل رسم الحصول على القرض 1% من مبلغ أصل القرض.