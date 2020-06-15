شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مكثفة لغرفة شركات السياحة لحل مشكلة خطابات ضمان «الأياتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غرفة شركات السياحة أنها عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي منظمة الأياتا بالقاهرة، وممثل شركة التأمين للوقوف على آخر المستجدات، وذلك في إطار متابعتها للمشكلة الحالية الخاصة بتأخر شركة التأمين في تجديد عقدها مع منظمة الأياتا، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وما ترتب عليه بمطالبة الأياتا جميع شركات السياحة بتوفير بديل للضمانة المالية.

وأعلنت الغرفة في بيان، أن مجلس الإدارة برئاسة حسام الشاعر اتخذ عدة إجراءات من بينها التواصل مع الاياتا وإرسال بريد إلكتروني لمد المهلة الممنوحة للشركات وفي انتظار رد المنظمة.

كما تم الاتفاق مع الاياتا بأن تقوم بتحويل الشركات التي لم تصدر تذاكر لمدة عام وعددها 850 شركة إلى نظام Go lite من طرفها وفي حالة رغبة الشركة العودة للنظام القديم GO STANDARD يتم تحويلها دون دفع رسوم التحويل حتى نهاية 2020.

وكذلك تم التواصل مع ممثلي الاياتا بالقاهرة لمناقشة أفضل السبل لحفظ حقوق الشركات لدى خطوط الطيران ومنها تقديم خطوط الطيران لخطابات ضمان بنكية لصالح الاياتا لضمان مستحقات شركات السياحة خاصة بالنسبة للتذاكر الملغاه.

وأكد مجلس الإدارة أنه يتابع عن كثب الموقف الحالي لشركة التأمين وطالب شركات السياحة بإرسال استفساراتها للغرفة في أسرع وقت انتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة لحل تلك المشكلة.

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