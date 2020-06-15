شكرا لقرائتكم خبر عن «تصديري الكيماويات»: تأهيل دخول شركات جديدة لسد احتياجات القطاع من الصناعات المكملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن خطة طموحة من المجلس للحفاظ على الأرقام التصديرية التي حققها، خلال العام الماضي، ومواصلة تحقيق الأهداف الموضوعة رغم حالة الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

وقال «أبوالمكارم» إنه جاري دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطة سير العمل خلال الأشهر المقبلة، للحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع والصناعات المرتبطة.

وأضاف أنه يجري حاليا بحث إمكانية الاستفادة من الظروف الحالية وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديدة من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات، والحفاظ على الأسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد.

وأكد «أبوالمكارم» أهمية تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن استراتيجية المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمة الأساسية له، إنما أيضا خدمة الصادرات من خلال التركيز على تعميق التصنيع والإنتاج المحلي وزياده قيمته المضافة وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي من خلال الاعتماد على المكونات المحلية والحد من الواردات.

وكشف «أبوالمكارم» عن خفض نسبته ٣٨٪‏ في واردات الصناعة خلال الأشهر الماضية، متضمنة خامات ومستلزمات إنتاج يسعي المجلس إلى تعويضها بمكونات ومنتجات محلية.

وقال إن جائحة كورونا كما خلقت تحديات للصناعة المحلية فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض ما يتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعمله الأجنبية بمواد خام محلية، ما يسهم في تقليل التكلفة، حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من أعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعمله اجنبية وخلافه، ما يترتب عليه تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وإدخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الانتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزياده الصادرات واختراق أسواق جديدة بفضل الأسعار التنافسية الجديدة للصادرات المصرية.

وكشف «أبوالمكارم» عن عدد من المقترحات للتعامل مع الأزمة الحاليّة تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحة لزيادة صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المسانده التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الالكترونية الدولية أسوة بالمصانع الاسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.

وطالب بمد فترة السماح المتاحة للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير أزمه كورونا على الصناعة وعلى انخفاض الطلب على الصادرات، وتفعيل صندوق الطواريء لصرف أساسيات العمالة والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة.

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وقال «أبوالمكارم» إن ما حدث يعد فرصة ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله إلى مختلف القطاعات الصناعية بمستوياتها وأنواعها المختلفة، من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى البنك، مثل إتاحة التقديم على القروض ودفع الفواتير وتقسيط المنتجات وغيرها عن طريق تطبيقات الهاتف.

وتوقع «أبوالمكارم» أن تشهد التجارة الإلكترونية توسعا تاريخيا خلال الفتره القادمة، مشيرا إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للأسواق يعد فرصة ذهبية لاعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع، وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الانظمة الالكترونية لسلاسل الإمداد.