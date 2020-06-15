شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعين محمد مصيلحي رئيسًا لمجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير، القرار رقم 275 لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية الجديد برئاسة محمد مصيلحي، لمدة ٤ سنوات تنتهي في ٢٠٢٤.

وضم المجلس الجديد –بحسب بيان الاثنين- المهندس مروان السماك، نائب رئيس مجلس الإدارة، و١٣ عضوا وهم وليد بدر وكريم سلامه، مدحت القاضي، طارق فهمي، محمد العنتبلي، نازلي الشاذلي، وخالد بيومي، ومحمد خليل عن شعبة النقل البحري بالغرفة التجارية وأحمد صقر، عن الاتحاد العام للغرفة التجارية وعادل الدسوقي عن قطاع النقل البحري واللواء بحري- حسام الرويني عن هيئة ميناء الإسكندرية واللواء بحري- أحمد حواش عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وقال محمد مصيلحي: «نتقدم بالشكر والتقدير إلى الفريق كامل الوزير، ورئيس قطاع النقل البحري، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لما قدموه من جميع أشكال الدعم والتعاون للغرفة وأعضائها خلال الفترة السابقة».

وأكد أن تجديد الثقة به كرئيس للدورة الثانية على التوالي يضع على عاتقه مسؤولية العمل على استكمال ما بدأته الغرفة من ملفات لتحسين السوق الملاحي، وإنه ليضم صوته إلى مجلس الإدارة ويشكر أعضاء الجمعية العمومية بإخلاص بقدر ما احتوته هذه الثقة من آثر في نفوسنا الذي تعد سابقة مشرفة للمجتمع الملاحي الذي أقرب ما يسمى بمجتمع أسري.