شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة السجيني الفنية على قناة وزارة الثقافة بـ«يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، مساء الأربعاء، فيلما وثائقيا من إنتاج المركز القومي للسينما ويتناول رحلة التشكيلي الكبير جمال السجيني، الذي يعد أحد أعظم الفنانين والنحاتين المصريين واهم محطات مشواره الفني.

وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك ضمن سلسلة عروض ذاكرة الإبداع التي تأتي في إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك».

وولد جمال السجيني عام 1917 وتوفي عام 1977، حصل على دبلوم فن النحت من مدرسة الفنون الجميلة العليا في عام 1938، كما حصل أيضًا على دبلوم فن النحت من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1950، عمل مدرسًا لفن النحت في كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام 1951، وتولى رئاسة قسم النحت في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية عام 1958، نال العديد من الجوائز الدولية والمحلية منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1962، وسام العلوم والفنون عام 1962، جائزة مختار للنحت عام 1937، المركز الأول في مسابقة تصميم لوحة نحتية عن شهداء بورسعيد في عام 1964، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة معرض الثورة عام 1955، جائزة الإنتاج الفني والميدالية الذهبية لمعرض موسكو الأول عام 1956، الميدالية الذهبية في معرض بروكسيل الدولي في عام 1958، من أشهر أعماله تمثال أمير الشعراء أحمد شوقي من البرونز، تمثال العبور الذي تم الانتهاء منه في عام 1975 وغيرهما.