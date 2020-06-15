شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية بعد تبرعه بالبلازما: تثبيت جهاز فصل بالمنصورة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن هناك تواصلا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتثبيت جهاز فصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، الذي تم إحضاره من الوزارة الاثنين، لصالح محافظة الدقهلية، ليتم تثبيته ببنك الدم بالمنصورة ليقدم خدماته للمحافظات المجاورة خلال أسبوع من اليوم، بجانب 5 مراكز أخرى سبق أن أعلنت عنها الوزيرة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المحافظ وأكد فيه أنه أول المتبرعين في المحافظة ببلازما الدم بمركز الدم بالمنصورة متمنيا الشفاء لجميع المرضى، وكان في استقباله الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة. والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.

ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة ولوكيل وزارة الصحة والكوادر الطبية بالمحافظة على جهودهم المتميزة لخدمة المرضى وخاصة خلال أزمة كورونا.

ودعا المحافظ جميع المصابين الذين تم شفاؤهم بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لأهلنا.

وأكد أن قرار التبرع جاء إيمانا منه بضرورة دعمنا جميعا للمنظومة الصحية وتقديم كل سبل المساعدة والدعم للتخفيف عن حالات الإصابة والمرضي، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة لم يبخلوا بجهد في التعاون مع الدولة لتوفير مشروعات وخدمات للمواطنين في مختلف المرافق والقطاعات.

وشهد تبرع محافظ الدقهلية بالبلازما وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة بانسي ويليام مدير مركز نقل الدم بالمنصورة والمهندس سعد بغدادي رئيس حي غرب.

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