الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة على مدار اليومين القادمين والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة يوم الأربعاء القادم

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد الجمهورية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتباراً من غد الثلاثاء على أن تصل ذروة الارتفاع لبعد غد الأربعاء، وخلال تلك الموجة ستصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة، وأشارت إلى أن هذا الارتفاع سيكون على مدار يومين فقط الثلاثاء والاربعاء، وهذا بسبب تعرض الجمهورية لمنخفض الهند الموسمي، مشيرة إلى أنه لا توجد أي ظواهر جوية تؤثر على الجمهورية إلا الشبورة الخفيفة في ساعات الصباح الباكر.

كما أضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعض بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من يوم الخميس ستعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي وتسجل 33 و34 درجة، كما ناشدت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.