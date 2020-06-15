شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمدة 3 سنوات سيتحول شارع ترسا، إلى محور مروري بديل لشارع الهرم، الذي سيتم إغلاقه لمدة 3 سنوات على الأقل لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق، وهو الشارع الذي يعتبر أحد أهم المحاور الرئيسية بمدينة الجيزة والسياحية أيضا حيث تقع فيه "أهرامات الجيزة" أحد عجائب الدنيا السبع وربما أهم المزارات السياحية في مصر والعالم.

ونجري معكم هنا أول جولة ميدانية في شارع ترسا بعد قرار تحويله لمحور مروري بديل لشارع الهرم، نوضح فيها تفاصيل هذا التغيير، نرصد فيها عمليات هدم العديد من العقارات بعد تعويض أهلها، والبدء في إنشاء المحور المروري الجديد.

ويرتبط تنفيذ مشروع مترو شارع الهرم بإيجاد محاور بديلة للشارع وقت تنفيذ المشروع، نظرا لتسببه في الغلق الكامل لأهم محاور الجيزة وأكثرها كثافة، حيث تنفذ محافظة الجيزة خطة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الطولية والعرضية لتكون بديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

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